Jade avalia que "antecipar" debate eleitoral "não é bom para o governador Elmano"

A emedebista não respondeu se vê alguma possibilidade de o MDB ter mais de uma vaga na chapa majoritária, no caso, a reeleição à vice-governadoria e a candidatura ao Senado do deputado federal Eunício Oliveira (MDB).

Jade Romero afirmou que o time do Governo do Estado “está muito imbuído assim de entregar os compromissos que fizemos durante a campanha”. "Esse é o meu sonho. Então, o meu sonho, onde eu vou estar, a gente vai definir no ano que vem. E depois disso ainda tem um outro detalhe: ainda precisa passar pelo crivo da população", destacou.

No início deste ano, Jade fez declarações semelhantes em relação às articulações antecipadas para o pleito de 2026.

À coluna do jornalista do O POVO, Henrique Araújo, Jade avaliou, sem citar nomes, que “todo mundo que está antecipando as eleições está fazendo no momento errado". A fala teria causado ruídos entre os emedebistas, especialmente com o deputado Eunício Oliveira, que, naquela época, já havia manifestado a pretensão de concorrer a uma cadeira no Senado.