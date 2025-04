Mauro Filho diz que conversou com Cid e avalia possibilidade de candidatura ao Senado

O deputado federal, Mauro Filho (PDT) / Crédito: Samuel Setubal

Apesar de dizer que ainda não há uma decisão tomada, o deputado federal Mauro Filho (PDT-CE) afirmou que avalia a possibilidade de disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026. Afirmação foi dada nesta segunda-feira, 14. O parlamentar admitiu que tem conversado com o senador Cid Gomes (PSB) sobre a sucessão estadual e o surgimento de novos nomes na disputa. Mauro Filho já foi candidato ao Senado nas eleições de 2014, sendo derrotado pelo ex-governador Tasso Jereissati, que alcançou 57,91% dos votos válidos. Na época, apenas uma vaga estava em disputa. Mauro, que concorreu ao cargo pelo extinto Pros, obteve 39,37%, ficando em segundo lugar.

O deputado destaca algumas ações de colaboração com o Estado, como contribuições para a reforma tributária e seus anos como secretário da Fazenda do Estado do Ceará no Governo Camilo Santana (PT). LEIA MAIS: Por que as vagas para o Senado estão no centro das articulações para 2026 no Ceará? “Tenho contribuído pro meu Estado muito fortemente, tanto como secretário de Estado e, agora, como deputado federal, tratando de endividamento, de reforma tributária e ajudando os municípios. Eu reduzi a contribuição patronal de 20% para 8% em 2024. Eu salvei os municípios, apesar dos prefeitos não reconhecerem muito, salvei os municípios. Então, acho que meu trabalho, em nível nacional, também ajudado um pouco a manter a imagem de gestor, de encontrar saídas para dificuldades fiscais e tudo mais”, diz Mauro Filho.