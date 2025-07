Elmano sobre Júnior Mano: 'Ele votou no Capitão Wagner, não em mim'

Governador Elmano de Freitas em entrevista ao O POVO News / Crédito: FÁBIO LIMA

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "A oposição deve lembrar que o deputado Júnior Mano fez campanha para o Bolsonaro, fez campanha para o Capitão Wagner. Ele não fez campanha para mim, para governador. Após a eleição de 2022, deputado federal, ele passou junto com outros deputados a colaborar com base do governo do presidente Lula e teve uma aproximação, especialmente da campanha agora municipal, do nosso candidato prefeito Evandro Leitão (PT), como outros também tiveram essa aproximação", relembrou em entrevista ao programa O POVO News, nesta terça-feira, 15. Júnior Mano e Capitão Wagner Ainda sobre o assunto, o petista aproveitou para rebater ataques que recebeu do ex-deputado federal Capitão Wagner, ligando os embates de Júnior Mano na Justiça com seu governo. "Eu nunca tive relação ruim com o Wagner. Nós temos uma relação de disputa política eleitoral, mas respeitosa e tal. Ultimamente, eu achei mais forte, não é? Porque, quando teve um episódio agora referente ao deputado Júnior Mano, ele fez uma vinculação a mim, mas o Júnior votou nele. E eu, pessoalmente, até fiquei triste com ele, porque eu não imaginei que ele fosse capaz disso. Atacar alguém que votou nele, não em mim", disse em entrevista na Redação do O POVO. Posição de Cid Gomes

O chefe do Executivo estadual fez questão de ressaltar que quem levantou o nome de Júnior Mano para a disputa ao Senado foi o senador Cid Gomes (PSB).

"Na verdade, o deputado Júnior Mano, nesse momento, era uma posição do Cid (Gomes) dentro do PSB, de apresentar o nome dele para o Senado. Eu sempre disse que nós deviamos discutir a chapa majoritária em 2026. E continuo dizendo a mesma coisa. Nós vamos decidir nossa chapa, quem são os nomes, quais são aqueles que eu acho que devam ser os nossos representantes, vou dar minha opinião sobre os nomes, mas só darei lá para maio ou junho do ano que vem", explicou, durante o programa O POVO News. Investigação não significa condenação Advogado, Elmano disse que não teve acesso aos autos do processo, então não pode opinar diretamente sobre a investigação que envolve Júnior Mano. Para ele, é necessário saber o que há efetivamente de provas no inquérito. "Já está sob controle do Poder Judiciário e, ao final, nós vamos saber exatamente o que é que tem de provas. Eu não conheço o processo, eu não sei que provas têm, eu não tenho condições de avaliar para condenar ou ou absorver alguém. Eu sou advogado, eu não dou opinião sobre processo em que eu não conheço os autos", desvencilhou-se.