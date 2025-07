Elmano cobra atualização do programa do PT sobre causas da violência

Governador Elmano de Freitas foi entrevistado no programa O POVO News / Crédito: FÁBIO LIMA

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), fez reflexão acerca do posicionamento histórico do Partido dos Trabalhadores quanto às causas da violência. Ele cobrou uma atualização do programa do partido, explicando que a realidade atual é completamente diversa. "Nós precisamos atualizar o nosso programa. Toda a nossa justificativa de violência no Brasil, ela se mostra absolutamente insuficiente para explicar o fenômeno, porque nós não estamos falando mais do Brasil de hoje", argumentou Elmano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Podíamos falar disso na década de 1980, quando o PT surgiu, na década de 1990, quando nos avançamos no poder dissonal entre prefeituras e o Governo do Estado, mesmo em 2002, quando o Lula virou presidente do Brasil. Mas em 2025, os crimes e os municípios do País, e eu posso falar especificamente do Ceará, não é o sujeito que está em um bar, e bebe, discute com alguém, perde a cabeça e acaba com a vida de alguém. Isso até acontece, mas de 100 homicídios, talvez esse caso seja dois ou três. A ampla maioria são organizações criminosas multibilionárias, que vivem do tráfico e outro ilícitos e que estão nem aí para a vida da juventude brasileira e cearense", argumentou em entrevista ao O POVO News, na manhã desta terça-feira, 15. Leia mais Elmano sobre Júnior Mano: 'Ele votou no Capitão Wagner, não em mim'

Elmano admite preocupação com taxação e convoca reunião para discutir impactos no Ceará Exército de jovens criminosos O governador falou de como o crime organizado alicia a juventude e a coloca no crime, devendo ser considerado inimigo do Estado. "Aliciam um jovem pobre, para fazer primeiro transporte de droga. Depois faz esse jovem tirar a vida de alguém, ou ele tira a vida de alguém ou vão matar a mãe ou o irmão dele. E, daqui a pouco, ele já é um homicida. E outro jovem, de outra organização criminosa, a mesma coisa. Estão essas organizações criminosas colocando a nossa juventude nesse aliciamento e transformando essa juventude em um exército de criminosos. E, portanto, nós temos que ter essas organizações criminosas como inimigas", defendeu.