Elmano diz que só mudará secretários para a eleição e avalia se antecipará saídas para dezembro

O governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que não pretende fazer quaisquer mudanças no secretariado em 2025. "Mexer, não mexo mais. Salvo os secretários que devem sair para serem candidatos no ano que vem", adiantou em entrevista à rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 15, no programa O POVO no Rádio.

A dúvida, continuou Elmano, é se a saída dos secretários que disputarão as eleições em 2026 ocorrerá somente no começo de abril de 2026, prazo legal para desincompatibilização, ou já no fim deste ano, para que já haja a transição de gestores. "Vamos tomar a decisão ainda", explicou.