Wagner diz que, por ele, concorrerá a governador e diz que Ciro pensa parecido sobre Ceará e PT

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) afirmou que, se for pelo interesse pessoal dele, quer se candidatar ao Governo do Ceará nas eleições de 2026. Ele disse ainda que pretende ter reuniões com o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PDT) para debater as eleições de 2026. Ciro e ele já tiveram confrontos públicos, inclusive na Justiça.

“Se me perguntar, eu quero ser candidato a governador, mas meu interesse pessoal não pode estar à frente nem do interesse do Estado, nem tampouco do interesse do grupo”, disse Wagner, ao participar de reunião com Roberto Cláudio e outros líderes da oposição.