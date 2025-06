Cid diz que muitos vão querer Ciro candidato a presidente e acha que irmão deve esperar irem a ele

Cid Gomes e Ciro Gomes / Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

Desde 2022, Cid Gomes (PSB) e o irmão, Ciro Gomes (PDT), falaram-se em duas oportunidades, segundo relatou o senador. Numa dessas conversas, Cid ouviu do irmão que ele não é candidato a nada. O senador, porém, defende que ele concorra a presidente pela quinta vez. E acredita que muitos vão querer Ciro na disputa. "Eu penso que, conforme o cenário, acho que muita gente vai querer que o Ciro seja candidato. Vamos deixar as coisas acontecerem", disse Cid, em conversa com o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na avaliação do ex-prefeito de Sobral e ex-governador, o contexto atual é mais propício a essa candidatura do que o de 2022. "Eu acho que o Ciro tem, nesse pré-momento de eleição presidencial, um cenário bem mais favorável do que ele tinha há quatro anos atrás. E ele foi candidato naquela hora. Então, eu acho que ele deveria ser". Porém, Cid concorda com a postura do irmão de, neste momento, não se colocar como candidato. Ele relatou o que falou em uma dessas raras conversas entre os dois. "Eu disse para ele: 'Acho que você deve fazer isso mesmo. Esperar que venham atrás de você, pra você ser candidato à Presidência'". Ciro e Bolsonaro O senador afirmou que a relação de admiração, respeito e amor pelo irmão não se altera, independentemente de as opiniões políticas atuais sobre o Ceará serem divergentes. Na entrevista, Cid comentou ainda sobre os movimentos da oposição estadual e afirmou não ter visto gestos de Ciro em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Já vi com o Roberto Cláudio".