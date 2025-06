Elmano considera 'natural' aproximação do PDT: 'Histórico no campo progressista'

Ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), o governador compareceu ao Seminário dos Gestores Públicos no Centro de Eventos do Ceará, nesta segunda-feira, 16. “Nós dialogamos, o PDT é um partido que tem um histórico no campo progressista, no Estado do Ceará, o que nós temos percebido claramente é que nós vamos ter um debate político, especialmente com a extrema direita, como foi em Fortaleza”, afirma Elmano de Freitas.

Na manhã deste domingo, 15, a sigla definiu alguns direcionamentos políticos para o Ceará. Após convite formal feito pelo próprio governador do Estado, encaminhou-se que a legenda trabalhista deverá integrar a base do governo. A informação foi confirmada pelo presidente estadual do PDT, deputado federal André Figueiredo , ao jornalista Carlos Mazza, colunista do O POVO .

Desde 2022 passam por divergências e imbróglios, o governador reitera o diálogo com a sigla. A saída do ex-prefeito Roberto Cláudio é um dos motivos que possibilitou a retomada de relações entre petistas e a cúpula do PDT no âmbito estadual.

Ele acrescenta: “Acho muito natural da história que o PDT tem, de quem foi Leonel Brizola, do André Figueiredo, da história que tem no Ceará e no Brasil, de caminharmos juntos”.

Figueiredo também compareceu ao seminário nesta segunda-feira e disse considerar legítima a saída de Roberto Cláudio e de outros políticos já estava no horizonte. "Isso já era sinalizado há algum tempo. Então nós temos a compreensão de que é legítimo o posicionamento deles, eles nunca esconderam. Mas pra gente do PDT, e que faz o PDT há muitos e muitos anos, aliar com partidos que historicamente não são do nosso campo político, seria muito complicado", argumenta.

"Temos mais conversas para realizar, sempre com muita humildade, ouvir do PDT aquilo que ele entende que é preciso aperfeiçoar, melhorar no nosso governo e vamos dialogar com muita humildade, buscando ter um partido importante, na minha opinião, do campo progressista do país e do Ceará para podermos aprofundar e avançar o nosso projeto”, acrescenta.

O governador ainda menciona ter dialogado com o União Brasil, futuro partido de RC, mas reconhece a divisão interna da sigla. “Nós já tivemos conversas com a União Brasil. Nós sabemos que no União Brasil tem uma divisão, tem parlamentares e lideranças que são da oposição, tem parlamentares que são da base do governo do presidente Lula, tem parlamentares da base do nosso governo. E nós vamos, evidentemente, dialogar permanentemente com todos os partidos que queiram colaborar”, explica.



Ao O POVO, o ex-prefeito Roberto Cláudio afirmou que Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, reiterou o posicionamento da Federação UP, formada por União Brasil e Progressistas, de oposição ao Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará. Apesar de hoje o Progressistas fazer parte da base do governo Elmano, RC já havia dito, em visita ao O POVO, que recebeu garantia de União Brasil na oposição.