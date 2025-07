PGJ sobre ações contra prefeitos no Ceará: 'Cada investigação leva seu tempo'

O procurador-geral participou de entrevista na Rádio O POVO CBN, na última quinta-feira, 10; posteriormente, o PGJ conversou com O POVO e frisou que cada investigação tem seu tempo, sempre assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) está trabalhando para ser mais eficiente e ágil na solução dos casos de prefeitos investigados e assim dar uma resposta mais rápida para a sociedade em casos envolvendo gestores eleitos, segundo informou o Procurador-Geral de Justiça, Haley de Carvalho Filho.

No Ceará, há diversas investigações que miram prefeitos. Em ação que visa apurar vínculos com facções criminosas, os prefeitos de Potiretama e Santa Quitéria chegaram a ser presos . Um terceiro prefeito, em Choró , teve prisão decretada por denúncias de irregularidades relacionadas a emendas parlamentares e está foragido .

"Tem o tempo normal para cada investigação. Lógico que a gente está trabalhando, principalmente mecanismos relacionados à tecnologia para conseguir avançar mais rápido, análise de dados. Só que cada investigação leva o seu tempo . É normal isso, a gente precisa assegurar o contraditório, a ampla defesa, são medidas que são realizadas para instruir melhor as investigações para que ela esteja madura e a gente possa dizer sobre a necessidade de ajuizar uma ação ou não", afirmou.

A Justiça Eleitoral cassou outros cinco prefeitos. Quatro deles permanecem nos cargos devido a recursos que estão em curso: os gestores de Abaiara, Aurora, Barbalha e Barroquinha.

Em Senador Sá, a cassação foi rejeitada na primeira instância. Depois, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) chegou a cassar o gestor. Havia uma nova eleição marcada para julho, mas numa reviravolta no caso, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu a eleição e o prefeito Bel Júnior (PP) retornou ao posto até o fim do julgamento de recurso no TSE.