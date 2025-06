Santa Quitéria: CV impedia comícios, ameaçava eleitores e incendiou cartório, diz MPCE

Procuradores de Justiça explicam as formas com que a facção criminosa carioca interferiu no processo eleitoral do município cearense

"Quando ocorreu a eleição municipal de Santa Quitéria, foi detectado que uma das maiores organizações criminosas aqui no Estado estaria agindo para dirigir o resultado do pleito", resumiu ao O POVO o subprocurador-geral de Justiça Jurídico do Ministério Público do Ceará (MPCE), Plácido Rios, nessa segunda-feira, 2.

Conforme o subprocurador, o MPCE recebeu uma proposta de colaboração premiada dos presos durante as investigações. A partir da deleção, a Justiça autorizou pedidos de prisão, busca e apreensão e sequestro de bens. Um dos alvos foi a comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde estavam chefes da facção cearense.

Como o Comando Vermelho atuava em Santa Quitéria?

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 3, com membros do MPCE e órgãos de segurança, foi explicada a forma com que organizações criminosas influenciaram as eleições 2024 em Santa Quitéria. Ocasião em que também foi explicado o funcionamento de operação conjunta das polícias civis do Ceará e do Rio de Janeiro, ocorrido no último sábado, 31, que mirava chefes cearenses do Comando Vermelho que estariam escondidos na Rocinha.

O principal objetivo era capturar Anastácio Paiva Pereira (conhecido como Doze e Paulim Maluco), apontado como um dos principais chefes do CV no Ceará. No entanto, somente um do indivíduos com mandado de prisão em aberto foi capturado.