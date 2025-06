MPCE recomenda anulação de aumento salarial de prefeito, vice, secretários e vereadores de Tamboril

Fachada do Ministério Publico do Ceará / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Foi recomendado nessa terça-feira, 24, pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) a revogação das leis que aumentaram os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Tamboril. Ao O POVO, o prefeito Marcelo Mota (PSB) disse considerar normal os reajustes nas remunerações. Segundo ele, a mudança no próprio salário é “um pequeno aumento” de R$ 15 mil para R$ 18 mil, que ele considera natural após quatro anos sem mudança.



O MPCE explica que de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, toda criação de despesa deve ser acompanhada de demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro. Além disso, o gestor público deve comprovar que a nova despesa está dentro dos limites de gastos com pessoal.

Ao Legislativo, o Ministério Público recomendou que a Câmara revogue as leis no prazo de 30 dias e que o pagamento dos novos subsídios aos vereadores seja imediatamente suspenso e os valores voltem a ser praticados com base na legislatura 2021-2024.

A recomendação do MPCE também se estende ao Executivo, que deverá suspender os subsídios em vigor para prefeito, vice-prefeito e secretários, e retornar aos valores da gestão passada.