Governo do Ceará deve apresentar ao MPCE plano de ações sobre falta de professores na Uece

Imagem de apoio ilustrativo. MPCE envia notificação oficial ao governador Elmano de Freitas para que seja apresentado, nos próximos 45 dias, um plano de ação em relação à carência de docentes / Crédito: Marcela Tosi/O POVO

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) enviou uma notificação oficial ao governador Elmano de Freitas, em relação à carência de professores na Universidade Estadual do Ceará (Uece). É recomendada a apresentação de um plano de ação em 45 dias com medidas concretas para resolver a crise.

Também é orientado que deve ser resguardado o direito de nomeação dos professores aprovados no cadastro reserva do último concurso para docentes da Uece. Na última quarta-feira, 4, ocorreu uma audiência pública convocada pelo MPCE que contou com a participação do Sindicato dos Docentes da Uece (Sinduece), integrantes do cadastro de reserva do último concurso, em 2022, além da Administração da Uece e representação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Sindicato aponta que são necessárias mais de 500 vagas para suprir carência O professor e presidente do Sindiuece, Pedro Costa Júnior, afirma que a notificação do MPCE é motivo de "comemoração". "É uma vitória da mobilização, que embora a situação seja grave, é um problema que passa pela história da Universidade". Segundo Pedro, a expectativa é que a partir da requisição do MPCE, o governador Elmano de Freitas (PT) contemple "medidas que de fato solucionem de forma estrutural o problema". "É nitidamente resultado de um conjunto de anos em que a Universidade foi tratada com descaso por diferentes governos", aponta.

Ele conta que a Reitoria fez a solicitação de mais de 1600 cargos, porém, apenas 283 foram ocupados. A conquista foi reflexo das ações da greve de 2024. “É um pouco mais de 10% da demanda apresentada pela Reitoria”. O professor estima que a Uece precisa de, pelo menos, 500 vagas: “Essa estimativa aponta o que não foi sanado no concurso passado. Mais da metade das vagas não foram preenchidas pelo concurso", aponta.

Leia também: Uece: Elmano anuncia convocação de 35 professores Uece vai concluir convocação do último concurso O POVO questionou a Uece em relação à situação. Como resposta, a instituição informou através de nota que conta com um quadro de 1.054 docentes em atividade, sendo 898 efetivos e 156 substitutos ou temporários. “Para atender à demanda crescente e garantir a qualidade do ensino, projeta-se a necessidade de incorporar 138 novos professores em 2025”. “A carência de docentes na Universidade Estadual do Ceará (Uece) para o semestre 2025.1 corresponde a 10,7% do total das disciplinas ofertadas”.