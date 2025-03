MPCE recomenda que prefeitura de Aurora regularize transporte de alunos

Vistoria do Detran, em dezembro de 2024, apontou que todos os veículos utilizados problemas que colocam em risco a saúde, segurança e a vida dos alunos

O Ministério Público do Ceará (MPCE) expediu recomendação à prefeitura e à secretaria de educação de Aurora, município distante 465 km de Fortaleza, para que o transporte escolar seja regularizado.



A recomendação, expedida por meio da Promotoria de Justiça de Aurora, veio após vistoria do Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE), em dezembro de 2024. Conforme o Detran, todos os veículos utilizados no transporte dos estudantes apresentavam problemas que colocam em risco a saúde, segurança e a vida dos jovens.