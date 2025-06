Caucaia: MPCE instaura inquérito para investigar prática de nepotismo na gestão Naumi

Prefeito Naumi Amorim, de Caucaia / Crédito: Samuel Setubal

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) instalou um inquérito civil para investigar as contratações de familiares do prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), para cargos na Prefeitura do Município. Como o O POVO havia mostrado em janeiro de 2025, Naumi Amorim montou a equipe da sua gestão nomeando parentes, como filho, irmã, sobrinhos e ex-cunhada, para cargos em comissão ou de confiança na administração pública municipal.

Os parentes envolvidos são: Rodrigo Amorim (PSD): Filho do prefeito foi oficializado como secretário de Desenvolvimento Rural. Ele chegou a concorrer a vereador nas eleições de 2024, mas não se elegeu. Como justificativa para a contratação do filho, a resposta da Procuradoria Geral de Caucaia afirmou: "A escolha encontra amparo na discricionariedade do Executivo, não havendo que se inferir subordinação

direta ou a utilização indevida da relação familiar para fins de manutenção de uma cadeia de comando, em consonância com os princípios da impessoalidade, moralidade e da legalidade". Maria Erlania Moreira Brito: Irmã de Naumi, foi nomeada para o cargo de assessora especial 1 da Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental.

A Procuradoria argumentou que, mesmo com "alegação de afinidade" com Naumi, a Sra. Erlania "não ostenta vínculo de parentesco que se enquadre nas hipóteses típicas de nepotismo, sendo designada para o cargo de Assessor Especial 1 na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental com base em critérios de confiança e capacidade técnica profissional, sem configurar favorecimento indevido". Luciana Nara Saraiva de Amorim: Ex-cunhada, foi nomeada pelo prefeito como secretária de Governo. Ela foi casada com o irmão do prefeito, Miguel Amorim. Segundo a resposta da Prefeitura, para a contratação de Luciana foi feita a "necessária avaliação de capacidade técnica, afastando qualquer ilação de favorecimento". O texto argumenta que, por tratar-se de ex-cunhada do prefeito, não existe a possibilidade de irregularidade.

Yan Fabre Saraiva de Amorim: Sobrinho de Naumi, foi indicado para ser assessor especial 1 da Secretaria de Educação. O gestor também indicou outra sobrinha, Emily Frutuso como subsecretária de Finanças. Sobre o vínculo de Yan com Naumi, a Prefeitura argumenta que exonerou o sobrinho, atendendo ao pedido do próprio servidor. Em nota sobre o caso enviada ao O POVO, o Município afirmou que não havia sido formalmente notificada sobre o inquérito e reiterou que o secretariado é formado por homens e mulheres "qualificados técnica e politicamente".