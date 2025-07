Alexandre de Moraes nega habeas corpus a prefeito foragido de Choró

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a prisão preventiva de Bebeto Queiroz (PSB), prefeito eleito do município de Choró (CE). Queiroz é considerado foragido da Justiça, com pedido de prisão expedido no âmbito da Operação Vis Oculta, deflagrada no fim de 2024.

A operação investiga esquema de corrupção pelo desvio de recursos de emendas para compra de votos em diversos municípios do Interior.