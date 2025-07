Evandro prorrogará contingenciamento, mas diz que medida não impedirá investimentos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O prefeito seguiu a argumentação: "Nesse ano de 2025 nós precisamos fazer alguns ajustes orçamentários e fiscais para que a gente possa finalizar o ano da melhor forma possível. Isso não quer dizer que inviabilize os nossos investimentos", afirmou durante reunião do secretariado.

No início do ano, a gestão divulgou pacote de contenção orçamentária para dar equilíbrio as contas públicas no primeiro semestre. O plano previa uma economia anual de cerca de R$ 500 milhões. Em maio, o gestor afirmou que a medida tinha alcançado números significativos e que reavaliaria a continuidade.

Nesta segunda-feira, o prefeito reforçou que investimentos devem ocorrer, ainda em 2025, e citou as áreas da saúde e assistência social como exemplos.

"Iremos fazer investimentos principalmente na área da saúde e na área da assistência social, vamos recuperar os 27 Cras (Centro de Referência de Assistência Social). Aliás, não só vamos recuperar, mas vamos também ampliar, inclusive, isso foi compromisso de campanha nosso. Mesmo com o contingenciamento nós vamos fazer essas entregas no segundo semestre", projetou.