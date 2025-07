Fortaleza: Regionais terão autonomia para manutenção de praças, poda de árvores e outros serviços

Evandro Leitão (PT) anuncia novo modelo para dar autonomia às Secretarias Regionais de Fortaleza / Crédito: Rogeslane Nunes/Especial para O POVO

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou nesta quarta-feira, 9, o plano de retomada da autonomia das Secretarias Regionais de Fortaleza. Herança da gestão do ex-prefeito Juraci Magalhães, os equipamentos administrativos dos territórios da cidade passam a operar, de forma gradual, para descentralizar os serviços da administração. As regionais passam a ser responsáveis por serviços essenciais, dentre eles zeladoria, iluminação pública, podas de árvores e manutenção de espaços públicos, como sedes de órgãos municipais, Areninhas, praças, parques, ruas e avenidas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A mudança integra o plano do governo de Evandro, que traz novas atribuições para as pastas. O petista explica que, na prática, cada regional “tem uma estrutura de pessoal. Uma estrutura de equipamento para que possa responder às demandas” da população. O gestor explica que as regionais “têm autonomia para fazer a poda, tapar buracos (na via), para fazer a questão da iluminação pública, também para fazer a limpeza da cidade”. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Evandro ressaltou que “não adianta dar autonomia se não tiver uma autonomia financeira para que eles possam executar as ações” do cotidiano e que as mudanças vêm nesse sentido. “Com o passar do tempo, depois de aproximadamente 90 dias, a gente começou a, efetivamente, puxar, e nós começamos a empoderar essas regionais para que eles possam dar resultados”, comentou.

Cegor: a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais

Para viabilizar os serviços, as regionais executam as ações em parceria com a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor), pasta sob o comando do deputado estadual licenciado Osmar Baquit (PSB). Baquit explicou o conceito de autonomia que será adotado. “Não pode ter, por exemplo, uma regional com uma padronização e outra com outra (padronização). A ideia da Prefeitura é padronizar todos os serviços. Claro que tem coisas diferentes. A Secretaria Regional 1 é diferente da 2, que é diferente da 3”, reconhece. Ele detalha que no modelo da gestão anterior, do ex-prefeito José Sarto (PDT), o secretário da regional precisava se dirigir até a antiga Seger, abrir um protocolo, e lá era decidido se a demanda seria atendida ou não.

Baquit exemplificou: “A secretaria demanda serviços. Nós temos empresas que são ligadas à nossa coordenação, que prestam esse serviço. Então, o que vamos fazer? Chamar a empresa. Dizer ‘olha, a Regional 12 vai ter que ter tanto disso aqui’. Então, o secretário não vai mais precisar pedir a mim, nem ao prefeito. Ele vai chegar na empresa e dizer o que é para fazer”. O secretário da Regional V, Jovanil Oliveira, falou sobre o trabalho autônomo das secretarias, destacando que a intersetorialidade é “sempre um desafio na gestão pública”. Jovanil ressalta que a partir da iniciativa de descentralização das ações, “começa a assumir responsabilidades, possibilitando uma entrega mais eficiente”. “Para nós tem sido um alívio, porque as regionais continuam fazendo o acolhimento das demandas, a recepção da população, mas agora com a capacidade de estabelecer um programa, um cronograma de intervenção de ações e de respostas”, completa o secretário.