Evandro: Passe Livre no fim de semana e desconto no IPVA sairão em 2026

Prefeito de Fortaleza afirmou que promessas de campanha serão implantadas no ano que vem

Promessas da campanha em 2024, que elegeu Evandro Leitão (PT) prefeito de Fortaleza, a extensão do Passe Livre municipal para o fim de semana, assim como o desconto no Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores ( IPVA ) para motocicletas de baixa cilindrada ficarão para 2026 .

"Tanto o Passe Livre cultural aos sábados e domingos, como alguns outros programas da gente, como por exemplo o desconto do IPVA e outros tantos, nós estamos nos planejando para no próximo ano lançarmos, que foi um compromisso nosso firmado", argumentou.

As propostas foram muito comentadas durante a campanha eleitoral e vêm sendo cobradas por vereadores de oposição na cidade. Evandro justificou a data para início dos programas pelo fato de ter herdado a Prefeitura de Fortaleza em dificuldade financeira.

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO

Espaço Girassol

No último dia 1º de junho, Evandro afirmou que lançaria três unidades do Espaço Girassol até o final do ano. Desta vez, o prefeito confirmou que começará a entregar os espaços até o final de junho.

"Nós iremos lançar agora no meio do ano, até o final desse mês, nós iremos começar a entregar os Espaços Girassóis em toda a cidade. O nosso compromisso foi a entrega de 12 espaços e nós iremos começar a fazer essas entregas", acrescentou.

Também promessa de campanha do petista, o Espaço Girassol é uma unidade de acolhimento e atendimento a pessoas com deficiência e familiares, com ambientes sensoriais e equipe especializada.