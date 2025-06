Evandro confirma Ordem de Serviço para obras da Praça do Ferreira na próxima semana

Evandro destaca plano de integração da Praça do Ferreira à Avenida Monsenhor Tabosa / Crédito: Samuel Setubal

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), irá conceder Ordem de Serviço para a revitalização da Praça do Ferreira na próxima semana. A informação foi dada pelo gestor em entrevista à rádio O POVO CBN nesta segunda-feira, 30. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De acordo com ele, a obra fará parte de um plano de intervenção iniciado no Centro que irá até a Avenida Monsenhor Tabosa.

O objetivo era não prejudicar a circulação de consumidores nas lojas e até as celebrações do Natal de Luz. Assim, a falta da Ordem de Serviço já demonstra mudanças no planejamento divulgado. Evandro irá viajar para tratar sobre plano do polo tecnológico Evandro ainda acrescentou que pretende viajar no próximo semestre para tratar do plano do polo tecnológico anunciado por ele em janeiro deste ano. No qual englobará as avenidas Dom Manuel e Monsenhor Tabosa. Conforme o anunciado pelo chefe do Poder municipal, em janeiro, a ideia é que haja uma requalificação da área que funcionará 24h por dia, atraindo empresas de tecnologia, e ampliando, também, a atuação de bares e restaurantes em uma espécie de corredor.