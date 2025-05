Evandro diz que pacote de redução de gastos tem tido 'resultados significativos' e será reavaliado

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo o prefeito, uma reavaliação do pacote será feita ao final de junho, onde será definido se o pacote será ampliado, reduzido ou até extinto.

Com 15 dias de mandato, Evandro e equipe anunciaram uma série de medidas de contenção orçamentária para a nova gestão, visando o "equilíbrio das contas da Prefeitura de Fortaleza". A vigência prevista era, pelo menos, até 30 de junho de 2025, sendo reavaliadas posteriormente.

Dentre as ações anunciadas, estava a diminuição de 20% no salário do prefeito, da vice e de secretários, além da redução de quase 30% nos gastos com servidores terceirizados e comissionados. Segundo Leitão, as medidas deveriam gerar uma economia total de R$ 500 milhões por ano.