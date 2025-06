Evandro Leitão diz que Prefeitura vai entregar quatro CEIs até o fim de 2025

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O evento reuniu profissionais da rede, gestores públicos, famílias e representantes da sociedade civil em um espaço de escuta sobre políticas públicas que priorizam o cuidado, o afeto e o desenvolvimento integral das crianças.

Estiveram presentes, além do prefeito, a vice-governadora do Ceará, Jade Romero, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), Rholden Botelho de Queiroz.

Entrega de Espaço Girassol e quatro CEIs

Conforme a prefeitura, será inaugurado o primeiro Espaço Girassol descentralizado, localizado na Policlínica Eloy, na Regional 5. Ao todo, estão previstos 12 Espaços Girassol, um em cada regional da cidade.

“Nos próximos dias, será entregue o Centro de Diagnóstico Espaço Girassol, que funcionará no prédio do antigo Núcleo de Atenção à Criança e Adolescente com Transtorno do Espectro Autista (Nutea)”, declarou Evandro em nota enviada à imprensa.