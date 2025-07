Elmano defende pluralidade após eleição: ‘Nunca fizemos do PT um pensamento único’

Eleição interna no PT Ceará, no último dia 6, reconduziu Conin à presidência estadual; o ex-deputado estadual Antônio Carlos foi escolhido para presidir o diretório de Fortaleza

O governador esteve junto do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e da vice-prefeita, Gabriella Aguiar (PSD), no Cineteatro São Luís para assinar ordem de serviço para o início de obras de requalificação da Praça do Ferreira, na Capital, nesta terça-feira, 8.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) , disse estar feliz, após o Processo de Eleições Diretas (PED) do PT no último domingo, 6, e destacou que o pensamento plural dentro do partido é a "maior riqueza" histórica da sigla. No Ceará, saíram vitoriosos Antonio Alves Filho, o Conin, reeleito presidente estadual; e o ex-deputado estadual Antônio Carlos, que vai dirigir o PT de Fortaleza.

“Evidentemente que se formou uma amplíssima maioria, com 90% dos filiados do PT votando em uma chapa para o diretório estadual. Quase 80% votaram no presidente Antônio Carlos para o diretório municipal. Isso não quer dizer que nós não vamos dialogar entre todos nós , 100% do petismo. Vamos continuar conversando entre todos nós e com nossos aliados”, projetou o gestor.

Os filiados do Partido dos Trabalhadores foram às urnas para decidir a presidência da sigla em todas as suas esferas - municipal, estadual e nacional. Em Fortaleza, Antônio Carlos, representante do Campo Popular, vertente ligada a parlamentares próximos de Elmano e do ministro da Educação Camilo Santana (PT), venceu com 78% dos votos.

Ele continuou: “E acho que o pensamento plural que o PT tem, na verdade, é a nossa grande riqueza. Nós nunca fizemos do PT um pensamento único . Nós nunca quisemos o PT que todo mundo tem que pensar igual. Ao contrário, é com as nossas diferenças, é a maneira que a gente avalia cada momento que o partido atravessa, os caminhos que ele deve ter, as posições que ele deve adotar”.

Ele faz parte do Campo Democrático, grupo liderado pelo deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT), que saiu fortalecido na Capital com o resultado.

Evandro Leitão também vê espaço para diálogo entre os campos do partido. "Não é uma questão de quem vai sair fortalecido. A questão é de escolha da ampla maioria, isso é que tem que prevalecer, não é corrente A, B ou C. Vivemos num país democrático, nosso partido é plural, um partido que escuta suas bases e através dessa escuta foram feitas as opções", argumentou.

2026 no horizonte

Com o processo de eleições internas do partido finalizado, as articulações para as eleições de 2026 tomam forma. Questionado sobre os direcionamentos do PT no próximo pleito, Elmano reforça que “para chegar em 2026, tem que trabalhar muito" neste ano.

“É isso que nós temos que fazer, trabalhar muito, manter humildade, pé no chão, andar muito, ouvir o nosso povo, entregar as escolas, melhorar a saúde, contratar os policiais para melhorar a segurança pública da cidade, dialogar mais com o poder judiciário, com o Ministério Público, para garantir paz e tranquilidade ao nosso povo. Portanto, 2026 ele começa a trabalhar muito em 2025”, destacou.

Em concordância, Evandro deu ênfase ao que disse o governador: “O PT, como disse Elmano, tem essa condição, é um partido extremamente diverso, mas passado esse processo, todos nós agora estamos imbuídos e muito focados para que a gente possa trabalhar durante esse ano 2025 para, no próximo ano, a gente reeleger tanto o Elmano aqui no estado do Ceará como também o presidente Lula”.