Com 90% dos votos, Conin é reeleito no PT Ceará

O atual presidente do PT Ceará, Antonio Alves Filho, o Conin , foi reconduzido ao cargo após disputar, com tranquilidade, o Processo de Eleições Diretas (PED). Ele obteve 44.899 votos válidos, o equivalente a 90,5%. A vereadora de Fortaleza, Adriana Almeida, recebeu 4.713 votos, totalizando 9,5%. Foram registrados 2.184 votos brancos e 609 nulos.

A Chapa 490, "Por Um Partido Livre Democratico E De Esquerda" obteve 3.962 votos (8,04%). Já a Chapa 410, "Virar à Esquerda", alcançou 458 votos (1%) e a Chapa 470, "Esquerda Popular e Socialista", teve 491 votos (0,93%). Ao todo, foram registrados ainda 2.315 votos brancos e 835 nulos.

Com 98% dos votos apurados, o Processo de Eleições Diretas (PED 2025) do Partido dos Trabalhadores no Ceará registrou um marco histórico: 52.405 filiados e filiadas compareceram às urnas neste domingo (06), em 180 municípios do estado, consolidando a maior votação da história do PT Ceará em um PED.



Resultado das eleições

Eleição para presidência estadual do PT Ceará:

Antonio Alves Filho (Conin): 44.899 votos válidos (90,5%)

44.899 votos válidos (90,5%) Adriana Almeida: 4.713 votos válidos (9,5%)

4.713 votos válidos (9,5%) Votos brancos: 2.184

2.184 Votos nulos: 609

Eleição das chapas estaduais:

Chapa 480: 44.344 votos (90,03%)

44.344 votos (90,03%) Chapa 490: 3.962 votos (8,04%)

3.962 votos (8,04%) Chapa 410: 458 votos (1%)

458 votos (1%) Chapa 470: 491 votos (0,93%)

491 votos (0,93%) Votos brancos: 2.315

2.315 Votos nulos: 835

“Em uma eleição direta e democrática, o companheiro Conin foi reeleito presidente do PT do Ceará e Antônio Carlos assume a presidência do PT de Fortaleza”, anunciou o governador Elmano de Freitas (PT) nesta segunda-feira, 7.

Conin celebrou o resultado: “Essa vitória é fruto de uma campanha feita com diálogo, respeito e muita presença nos diretórios municipais. Agora é hora de unir todas as forças do nosso partido, respeitando a diversidade de opiniões, para fortalecer ainda mais o PT nos municípios. Vamos construir com unidade um projeto vitorioso para o Ceará e para o Brasil em 2026”, declarou.