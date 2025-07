PF foi a residências de Júnior Mano em Brasília, no Ceará e levou até escada para gabinete

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado cearense, uma escada foi levada até o local

Os mandados de busca e apreensão contra o deputado federal Júnior Mano (PSB-CE) foram cumpridos em mais de uma localidade, na manhã desta terça-feira, 8. Agentes da Polícia Federal (PF) estiveram no apartamento funcional que o parlamentar tem em Brasília (DF), em residência no Ceará e no gabinete de Mano na Câmara dos Deputados. Só deixaram o local por volta de 12h30min, após cerca de seis horas.

No momento da chegada dos policiais, o deputado encontrava-se em seu apartamento funcional, em Brasília. Já no gabinete do parlamentar, na Câmara dos Deputados, os agentes da PF chegaram pouco antes das 7 horas. Em certo momento, uma escada foi levada até o gabinete no cumprimento do mandado de busca e apreensão, como pode ser visto no vídeo abaixo.