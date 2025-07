Grupos disputam espaço no PT Ceará, mas defendem unidade após eleições

Deputado GUILHERME Sampaio preside o PT em Fortaleza / Crédito: AURÉLIO ALVES

No próximo domingo, 6, o Partido dos Trabalhadores (PT) define, por meio do Processo de Eleição Direta (PED) quem comandará a sigla nos âmbitos municipal, estadual e nacional. No Ceará, o discurso de grupos petistas é de valorização da democracia interna e de unidade pós-eleição. Embora haja mais de uma candidatura na disputa, nos diretórios de Fortaleza e do Estado, o presidente do PT na Capital, deputado estadual Guilherme Sampaio, acredita que a sigla irá manter unidade após o PED.

"Apoiam um só candidato em Fortaleza, um só candidato no Ceará, o que eu entendo que revela a responsabilidade que temos com o projeto político que está em curso aqui em Fortaleza, no Ceará e no País. E o PT que sai dessas urnas é um PT muito consciente da responsabilidade política que tem de derrotar o fascismo em 2026, reeleger o governador Elmano e ajudar o prefeito Evandro", continuou Sampaio, que integra o Campo Popular. Consenso, sim, mas não total Apesar do alinhamento entre dois dos principais campos petistas no Estado, o consenso não conseguiu abranger outra importante ala, o Campo de Esquerda. Tendo como uma das líderes a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza Luizianne Lins, o campo lançou candidaturas de duas vereadoras da Capital. Professora Adriana Almeida disputa a presidência estadual, enquanto Mari Lacerda concorre em Fortaleza. Independentemente da disputa, Guilherme Sampaio garante que o partido seguirá unido após a realização do PED, consciente que precisa atualizar o próprio programa.

"Será um PT unido, será um PT consciente de que precisa atualizar o seu programa, de que precisa discutir com a nossa população, com os novos segmentos, com a forma de pensar da nossa juventude, com a nova classe trabalhadora e apresentar propostas concretas no ano de 2026", argumentou. Candidata à presidência estadual do PT, Professora Adriana destaca a democracia dentro do PT e afirma que as disputas internas não refletirão em desalinho pensando em 2026. "O partido prova, mais uma vez, o quanto é democrático. Ganhando ou perdendo, o Campo de Esquerda segue trabalhando para tornar o partido cada vez mais alinhado às bases, voltado ao projeto de esquerda que está na raiz de criação da sigla. Após o PED, estaremos todas e todos unidos e empenhados na reeleição de Lula e Elmano, bem como na eleição de mais deputados estaduais e federais".

Candidata a presidir a sigla em Fortaleza, Mari Lacerda afirmou que o Campo de Esquerda defende um PT mais à esquerda: "Comprometido com as lutas populares e com a transformação estrutural do País". No entanto, ponderou ao O POVO, que a disputa não precisa, necessariamente, gerar animosidades. "Os debates internos e a disputa de rumos fazem parte da cultura política do PT e expressam diferentes compreensões sobre o papel que o partido deve cumprir neste novo período", afirmou. "Seguiremos atuando firmemente nas pautas que exigem debate público e mobilização social, como a redução da jornada de trabalho, com o fim da Escala 6x1, a reformulação do Imposto de Renda, com isenção para quem ganha até 5 mil reais, e a taxação das grandes fortunas", acrescentou.