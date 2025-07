PF cumpre mandado na Câmara dos Deputados em operação que investiga fraudes em licitações no CE

O Estadão apurou que o principal alvo é o deputado federal Júnior Mano (PSB-CE). A Polícia Federal fez buscas no gabinete do parlamentar na Câmara dos Deputados, na residência oficial em Brasília e na sua casa no Ceará. Em outras ocasiões, o deputado negou irregularidades na indicação de verbas a municípios cearenses. Ele ainda não se manifestou sobre a operação de hoje.

O deputado foi filiado ao PSB após ser expulso do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Cid Gomes lançou, em fevereiro, o deputado Júnior Mano como candidato ao Senado em 2026.

De acordo com a investigação, os contratos desviados serviram para gerar recursos de caixa dois que financiaram campanhas eleitorais do grupo político em 2024. Por isso, a investigação apura suspeitas dos crimes de captação ilícita de votos e falsidade ideológica eleitoral.

Carlos Alberto Queiroz Pereira, o Bebeto do Choró (PSB), atualmente foragido, foi apontado como operador dos desvios. Ele ficaria encarregado de abordar gestores públicos e oferecer emendas de Júnior Mano em troca de uma comissão.

Os autos foram enviados ao Supremo após indícios de participação do deputado. As suspeitas levaram a PF a pedir a transferência do caso. No documento, os investigadores apontaram "envolvimento direto" do parlamentar nos desvios para "alimentar o esquema (de compra de votos) e consolidar sua base de apoio político".