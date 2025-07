Antônio Carlos vence as eleições do PT em Fortaleza com 78% dos votos

Antônio Carlos foi deputado estadual e substituirá Guilherme Sampaio na presidência do partido na Capital / Crédito: Agência Labverso/PT

Ex-deputado estadual Antônio Carlos confirmou o favoritismo e foi eleito presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Fortaleza. Ele obteve quase 80% dos votos. A apuração da votação na Capital foi encerrada na manhã desta segunda-feira, 7, após realização do Processo de Eleição Direta (PED) do partido no último domingo, 6, onde os filiados votaram para definição dos comandos da sigla nos municípios, estados e no diretório nacional. Os demais resultados ainda não foram divulgados.

No total, 7.806 filiados votaram em Fortaleza, com Antônio Carlos obtendo 6.088 votos, contra 1.499 da vereadora Mari Lacerda e 219 votos do candidato Eudes Baima. Antônio Carlos posa para foto ao lado de grandes nomes do PT no Ceará Crédito: Reprodução/Instagram Camilo Santana Ao total 8.633 filiados compareceram aos 16 locais de votação espalhados pela capital cearense. A apuração dos resultados foi realizada na sede do PT Fortaleza e conduzida sob coordenação do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do partido. O ex-deputado Antônio Carlos foi eleito presidente do Diretório Municipal do PT Fortaleza com 6.088 votos; a vereadora Mari Lacerda obteve 1.499 votos e Eudes Baima, 219 votos.

Derrota para Luizianne A ampla maioria obtiva por Antônio Carlos na Capital denota uma grande derrota interna para o Campo de Esquerda, liderado pela deputada federal Luizianne Lins. O bloco não se aliou com os dois outros grandes campos do partido e optou por manter a candidatura da vereadora Mari Lacerda. A ex-prefeita criticou o aumento no número de filiados no partido, alertando que seu grupo corre o risco de ser "varrido do PT" em decorrência da prática. O Campo Democrático, comandado pelo deputado federal José Guimarães, entrou em consenso com o Campo Popular, criado recentemente, mas com apoio de diversos parlamentares petistas, próximos ao governador Elmano de Freitas e do ministro Camilo Santana.

Assim, o Campo Popular lançou apenas a candidatura de Antônio Carlos em Fortaleza, recebendo o apoio do Campo Democrático. Este, por sua vez, lançou o nome de Antônio Filho, o Conin, para a reeleição no diretório estadual, recebendo o apoio do Campo Popular. Quem é Antônio Carlos Antônio Carlos de Freitas Souza é professor, filósofo e radialista. Em 2011, foi eleito deputado estadual do Ceará pelo Partido dos Trabalhadores (PT) com 33.270 votos, tendo sido líder do governo Cid Gomes na Assembleia Legislativa. Atualmente, ocupa o cargo de secretário-executivo na Secretaria de Articulação Política do Ceará. Antônio Carlos filiou-se ao PT desde os anos 80, contribuiu para a criação do Coletivo de Juventude do partido e, na gestão de Luizianne Lins (2005-2012), atuou como titular da Ouvidoria Geral do Município e assessor especial da prefeita. É membro da Executiva Municipal do PT em Fortaleza, já tendo exercido as funções de Secretário de Formação e Secretário Geral. É professor concursado de Filosofia e História na rede estadual de ensino.