Luizianne sobre filiação de RC ao União Brasil: ‘Nunca me enganou’

Questionada pelo O POVO , a petista comentou a provável filiação durante a votação no Processo de Eleições Diretas do PT nesse domingo.

A ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins (PT) , disse não ter recebido com surpresa a aproximação do também ex-prefeito Roberto Cláudio (sem partido) com alas da direita e comentou a filiação iminente do adversário ao União Brasil, que deve ocorrer neste mês .

"Acho que ele (RC) acabou se colocando na esfera do campo progressista em algum momento, pelo PDT, mas eu sempre achei que a lógica dele governar Fortaleza, que veio logo depois do nosso governo, já foi uma lógica de uma uma visão tradicional da política, que se perpetua, infelizmente".

“O Roberto Cláudio nunca me enganou do ponto de vista político . Nunca me enganou. Porque assim, as pessoas têm uma falsa ideia, na minha opinião, do governo dele, de obra, essas coisas todas. Foram obras que nós deixamos, que as obras que não deveriam ser feitas, como por exemplo os viadutos, eles eram para ser túneis, que era o projeto do Transfor", apontou a petista.

"As pessoas viam só os viadutos sendo construídos, que era inclusive do Transfor, de um projeto nosso e colocavam na conta de um bom governo. Mas a saúde começou a ser toda detonada ali, a assistência social, os Cras, as coisas que a gente fez com muita delicadeza, porque a gente sempre teve uma lógica no nosso governo, povo mais pobre é o que merece coisa melhor", argumenta.

"Esse sucateamento dos serviços básicos e serviços sociais como a assistência social, como a educação, como a saúde, já começou um desmonte na época do Roberto Cláudio. Não foi uma coisa do Sarto. O Sarto também só fez aprofundar isso. Então eu penso que, o Roberto Cláudio, ele está seguindo o curso natural dele, na minha opinião", complementa.

Filiação de Roberto Cláudio

No início de junho, Roberto Cláudio anunciou que deveria se filiar ao União Brasil após saída do PDT. O anúncio foi feito durante encontro da oposição na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e contou com a presença do ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) e de líderes do PL, como o deputado estadual Carmelo Neto (PL).



A filiação está prevista para este mês de julho, mas de acordo com Wagner, presidente estadual do União Brasil, talvez fique para agosto. A cerimônia de oficialização deve ocorrer com a presença de líderes do União, como o presidente nacional do partido, Antônio Rueda (União), e outros quadros.