Vice-governadora Jade não descarta concorrer a deputada federal em 2026

A vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), afirmou nesta quarta-feira, 2, em evento de entrega de vale-gás a famílias de baixa renda no Crato, estar aberta à possibilidade de disputar uma vaga de deputada federal nas eleições de 2026. Embora ressalte que, agora, está focada nas entregas do governo Elmano, a emedebista disse que assumiu a possibilidade de representar o Ceará na Câmara. A fala reforça rumores sobre uma movimentação política dentro do MDB cearense.

“Eu estou muito feliz onde estou, mas quando começaram a levantar a possibilidade de eu ser deputada federal, isso começou também a me brilhar os olhos”, afirmou. Ela ainda destacou a necessidade de mais mulheres no Congresso e a importância de legislar em prol da assistência social e da proteção das crianças.



A declaração ocorre em meio a um cenário interno de disputa por protagonismo no MDB do Ceará. O ex-senador Eunício Oliveira já manifestou publicamente o desejo de retornar à Casa Alta. Em entrevista recente, Eunício declarou que o MDB "gostaria muito de tê-la como candidata a deputada federal", o que ampliou especulações de que ele e Jade possam fazer um acordo para evitar choques internos em 2026. Ainda assim, Eunício não dá sinais de recuar do projeto de Senado, considerado prioritário para o partido.

Na mesma linha, Jade Romero reforçou que é "de grupo" e que decisões eleitorais serão tomadas no momento certo. "Vamos deixar as definições para o ano que vem", disse, evitando declarar abertamente que pretende entrar na disputa. Apesar da cautela, a vice-governadora reconhece que a representação feminina na política ainda é muito baixa e defende mudanças nesse quadro.

Jade e Eunício poderiam ser nomes para a chapa majoritária em 2026, caso o partido decida indicar alguém para compor aliança com o atual governador. Nesse contexto, uma eventual candidatura de Jade à Câmara pode também ser uma forma de evitar atritos.

