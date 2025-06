Eunício acena apoio à vice, Jade, para deputada federal: 'MDB gostaria de tê-la como candidata'

Deputado diz que Jade é "grande quadro" e que, se houver espaço para o MDB para Senado e vice-governadoria, ela "naturalmente será um dos nomes". Prioridade do partido é candidatura de Eunício a senador

Segundo o parlamentar, Jade é “um grande quadro” do partido e, caso manifeste interesse em disputar uma vaga como deputada federal, terá apoio da legenda.

“Se couber esses dois lugares (Senado e vice-governadora) ao MDB, ela naturalmente será um dos nomes. Não cabendo, ela querendo ser candidata a deputada federal, ela terá o apoio do partido”, declarou.

“Ela é um grande quadro e, querendo ser deputada federal, o MDB gostaria inclusive de tê-la como candidata”, afirmou Eunício. Ele reforçou que, caso o MDB tenha a oportunidade de ocupar duas vagas na chapa majoritária do governo, o Senado Federal e a Vice-Governadoria, o espaço para Jade retornar a gestão do estado estaria aberto.

Para o deputado federal, o partido tem maioria histórica na Casa e, por isso, seguirá priorizando a vaga no Senado em 2026. Ele acrescenta que o MDB do Ceará deve incluir o filho dele, Rodrigo Oliveira, 35 anos, para "melhorar a chapa" e "com isso eleger 4 federais".

Além de Rodrigo, o já deputado federal Yuri do Paredão (MDB) deve buscar a reeleição em 2026.

Eunício já havia exposto que a preferência do MDB é disputar o Senado Federal. “Houve um entendimento partidário que a preferência nos estados brasileiros fosse para reforçar o Senado, onde o MDB sempre teve muita força”, disse Eunício.