Prefeito de Eusébio projeta apoio do grupo de Acilon a Júnior Mano em 2026

Questionado sobre o futuro partidário do "líder político", Dr. Júnior contou que Acilon deve decidir apenas em 2026

O prefeito do Eusébio, Dr. Júnior (PRD), reafirmou que o grupo de Acilon Gonçalves (sem partido), do qual faz parte, tende a permanecer alinhado ao governo Elmano de Freitas (PT) nas eleições de 2026. Em conversa com O POVO, o gestor também mencionou apoio ao hoje deputado federal Júnior Mano (PSB), que é defendido por Cid Gomes (PSB) a pleitear uma vaga ao Senado.

"Não temos discutido outro caminho senão esse. Nós temos a liderança política do Dr. Acilon, ex-prefeito, hoje secretário municipal de Educação. Temos alinhamento com o deputado Júnior Mano, que tem grandes pretensões de ser senador e é, dessa forma, que nós apoiamos. Então, creio que esse alinhamento seguirá pelos próximos anos, sim", avaliou Dr. Júnior.