Medalhista olímpica, Jade Barbosa anuncia gravidez do primeiro filho

Atleta Jade Barbosa nos Jogos Pan-americanos Santiago de 2023; atleta anunciou primeira gravidez / Crédito: Alexandre Loureiro/COB

Jade Barbosa, ginasta medalhista em campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos, anunciou neste domingo, 1º, que está grávida do primeiro filho. O anúncio foi feito por vídeo publicado nas redes sociais da atleta. Nas imagens, ela pega roupas de ginásticas dos anos 2023 e 2024. Quando escolhe a de 2025, ela pega um pequeno maiô com a personagem Hello Kitty desenhada no meio.