Jade Romero e Gabriella Aguiar se solidarizam com vítima após soltura de condenado por estupro

EDILSON Florêncio foi preso em flagrante por crime de estupro / Crédito: reprodução / REDES SOCIAIS

A vice-governadora do Ceará, Jade Romero, utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso do motorista de aplicativo condenado por estupro com uma sentença de oito anos de reclusão. O réu ganhou o direito de recorrer em liberdade. "A dor da Renata é de todas nós, mulheres. Mas deve ser também a dor de toda uma sociedade que diariamente vivencia a impunidade da violência de gênero", pontuou Jade Romero.

A vice-governadora citou a importância de esforços conjuntos de homens e mulheres no sentido de dar respaldo legal para decisões mais duras e construir uma sociedade que respeite e proteja a mulher. "Meu abraço e solidariedade. Você não está sozinha. A todas as mulheres, reforço: nossa luta é coletiva. Seguimos juntas", afirma. A vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar, também prestou solidariedade à vítima. Na publicação, relatou que Renata é "uma mulher corajosa que enfrentou uma das experiências mais traumáticas que podemos vivenciar: a violência sexual". "Nós, mulheres, conhecemos a dor e a luta de tantas outras que, como você, enfrentam a violência em uma sociedade que ainda precisa avançar muito para garantir respeito, justiça e acolhimento", completou.

Vítima utilizou redes sociais para denunciar soltura de condenado de estupro A vítima de um crime de estupro ocorrido em janeiro deste ano utilizou as redes sociais para denunciar que o réu, Edilson Florêncio de Conceição, condenado pelo crime na Justiça, obteve o direito de recorrer em liberdade. A prisão do homem aconteceu no momento do crime, em flagrante, no bairro Edson Queiroz. O homem era lutador profissional, dava aulas e atuava como segurança particular e motorista de aplicativo. Ele se apresentou para a vítima, na saída de uma festa, como motorista de aplicativo e a levou a um local ermo, onde violentou a mulher e tentou asfixiá-la.