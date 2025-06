Guimarães diz não desistir do Senado: 'Já recuei outras vezes a pedido de Cid e Camilo'

"Sou pré-candidato a senador! Não vou recuar. Já recuei várias vezes em outros momentos, a pedido do Cid e do Camilo. A hora é essa, democraticamente", declarou ao O POVO , nesta sexta-feira, 13 de junho

A fala ocorre após o senador Cid Gomes (PSB) afirmar ao jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília, que considera "razoável" que outros partidos da base aliada sejam contemplados com as demais posições na chapa governista que concorrerá no ano que vem.

Esta semana Cid defendeu que os espaços não devem se concentrar no mesmo partido. "Se o PT já tem o Governo do Estado, é razoável que mais partidos sejam contemplados. Participe na chapa com outras posições", disse em Brasília. Na sexta-feira, 6, um dia antes da reunião dos líderes, Guimarães publicou nas redes sociais, em resposta a um seguidor, que não abre mão da pré-candidatura ao Senado.

Sem falar especificamente de Guimarães, Cid fez referência à recente manifestação de Camilo no mesmo sentido. "Eu, pessoalmente, acho que é razoável que o arco de forças contemple outros partidos além do PT. Eu acho muito razoável isso".