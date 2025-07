Santa Quitéria: TRE-CE analisa recurso de prefeito e vice cassados; assista ao vivo

Braguinha (PSB), à esquerda, e Gardel Padeiro (PP), à direita, prefeito e vice cassados de Santa Quitéria / Crédito: Reprodução/Instagram

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) julgará, nesta terça-feira, 1º, recurso de José Braga Barrozo, conhecido como Braguinha (PSB), e de Francisco Gardel Mesquita Ribeiro, conhecido como Gardel Padeiro (Progressistas), eleitos em 2024 nos cargos de prefeito e vice-prefeito de Santa Quitéria, município que está a 223,46 km de Fortaleza. A dupla é acusada de envolvimento com facção criminosa com vistas em ganho político na esteira das eleições municipais de 2024. Em maio, a Justiça cearense, em primeira instância, determinou a cassação dos diplomas de ambos. Agora, o Pleno do TRE-CE julgará o recurso apresentado pela defesa dos eleitos. A sessão teve início às 9 horas.

Entre os episódios, está a entrega, no Rio de Janeiro (RJ), de um carro modelo Mitsubishi Eclipse Cross por parte de servidores municipais a um traficante, chefe da organização criminosa em diversos municípios da Região Norte no Estado. Nesse entremeio, a defesa do prefeito pediu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão das condições de saúde de Braguinha, dentre elas: perna amputada com uso de prótese e doença cardíaca com risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC). Com uso de tornozeleira eletrônica, ele permaneceu em prisão domiciliar, em Fortaleza, por quase três meses. A decisão de liberá-lo da prisão domiciliar foi tomada em março de 2025, quando desembargador eleitoral considerou o estado de saúde do prefeito eleito. Apesar disso, o magistrado manteve o afastamento de Braguinha da administração municipal, decisão endossada por unanimidade pelo pleno do TRE-CE, e estabeleceu medidas cautelares.

Entre elas, o comparecimento semanal ao cartório do juízo eleitoral da Zona de Santa Quitéria para informar as atividades desenvolvidas e a proibição de se ausentar do Ceará, sem prévia autorização judicial. Após a revogação da prisão domiciliar, Braguinha retornou ao município, sendo recebido com festa por apoiadores e se dizendo "inocente igual a um passarinho na gaiola". Ele já havia sido afastado da Prefeitura no primeiro mandato, em 2023, acusado de irregularidades na administração. Quem é o atual prefeito de Santa Quitéria? Joel Barroso é filho de Braguinha Crédito: Reprodução/Instagram