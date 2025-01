Santa Quitéria: filho de prefeito é empossado no lugar do pai, preso por suposto elo com facção

Joel Barroso (PSB), presidente da Câmara Municipal de Santa Quitéria, foi empossado como prefeito interino após a prisão do seu pai, o Braguinha (PSB) / Crédito: Divulgação/Câmara Municipal de Santa Quitéria

Com a prisão de José Braga Barrozo (PSB), o Braguinha, prefeito reeleito de Santa Quitéria, distante 223,46 km de Fortaleza, quem assumiu interinamente a prefeitura foi o presidente da Câmara Municipal, o vereador Joel Barroso (PSB), filho do Braguinha. O legislativo do município deu posse aos vereadores no dia 1° de janeiro e, em seguida, realizou a eleição da Mesa Diretora. Duas chapas foram apresentadas e a encabeçada por Joel venceu por sete votos a seis. Não houve abstenção.

A chapa opositora pediu a impugnação da candidatura do filho do prefeito, uma vez que, no entendimento da vereadora Aurismenia Chaves (MDB), seria inconstitucional que ele concorresse à presidência pela terceira vez consecutiva. Joel apontou que passada a legislatura, tal tese não valeria. A votação seguiu e ele foi eleito.

Como O POVO mostrou na última sexta-feira, 27, a 54ª Promotoria Eleitoral havia solicitado, no último dia 18 de dezembro, a cassação da chapa vencedora das eleições em Santa Quitéria, assim como a inelegibilidade de Braguinha por oito anos. Em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), a promotora Priscila Rayana de Medeiros Souza descreveu diversas ações criminosas que teriam sido praticadas por integrantes da facção Comando Vermelho (CV), alegadamente, para garantir a vitória de Braguinha. Entre os episódios elencados, está a entrega, no Rio de Janeiro (RJ), de um carro modelo Mitsubishi Eclipse Cross por parte de servidores municipais ao traficante Anastácio Paiva Pereira, o “Doze” ou “Paulinho Maluco”, chefe do CV em diversos municípios da Região Norte no Estado.