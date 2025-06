CV teria recebido R$ 1,5 milhão para interferir nas eleições de Santa Quitéria

Integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) teriam recebido R$ 1,5 milhão para interferir nas eleições municipais de 2024 em Santa Quitéria, município do Sertão de Crateús. É o que afirmaram nesta terça-feira, 3, os promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Em entrevista coletiva, os promotores fizeram um balanço da operação deflagrada no último sábado, 31, na Favela da Rocinha, localizada no Rio de Janeiro (RJ), que visava cumprir mandados de prisão contra integrantes do CV cearense escondidos na comunidade.