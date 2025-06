Chagas diz que população quer ver problemas resolvidos e minimiza articulação da oposição

CHAGAS Vieira / Crédito: AURÉLIO ALVES

O secretário da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira, comentou nesta segunda-feira, 23, sobre o foco da gestão estadual nas ações e entregas à população, em meio a movimentações políticas da oposição para as eleições de 2026. As declarações foram dadas em vídeo divulgado nas redes sociais do secretário, no qual ele enfatiza que a atenção do Executivo está voltada às demandas imediatas da população.

“Para luta pessoal que a população está querendo saber dos seus problemas resolvidos, não é de eleição não”, afirmou o secretário, sem mencionar nomes. Na legenda, ele escreveu ainda: Pra luta, pessoal! Melhor forma de política é trabalhar e dar resultado. É isso que a população quer. Eleição é no ano que vem".

As declarações foram feitas em um momento em que o cenário político estadual começa a ser movimentado por articulações de lideranças tradicionais. Conforme O POVO noticiou, o ex-governador Ciro Gomes tem mantido conversas com integrantes do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), entre eles, o ex-senador Tasso Jereissati, visando uma eventual migração partidária. Atualmente no PDT, o antagonismo de Ciro com o presidente Lula e o PT inviabilizam sua permanência na sigla brizolista tradicionalmente alinhada à esquerda.

Em entrevista à coluna Vertical, assinada pelo jornalista Carlos Mazza, o presidente estadual do PSDB no Ceará, Ozires Pontes, declarou que o partido “está de portas abertas” para a chegada de Ciro. Segundo ele, o pedetista seria bem-vindo para assumir a presidência estadual da legenda, o que indicaria um protagonismo na organização partidária para a eleição de 2026.