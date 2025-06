Alckmin e Elmano se reúnem com Fortescue para garantir R$ 18 bi em H2V

Andrew Forrest, CEO da Fortescue; Geraldo Alckmin, vice-presidente da República; e Elmano de Freitas, governador do Ceará / Crédito: Ascom Casa Civil/Divulgação

Reunião em Brasília avançou no diálogo para garantir a instalação da planta de hidrogênio verde da Fortescue no Complexo do Pecém, no Ceará. A iniciativa da empresa deve injetar R$ 18 bilhões na economia do Estado. O anúncio foi feito pelo governador cearense, Elmano de Freitas (PT). Elmano esteve em Brasília para participar de reunião com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o CEO global da Fortescue, Andrew Forrest.

Elmano destacou que o conjunto de projetos do hub de hidrogênio verde do Ceará tem potencial de gerar cerca de 80 mil novos postos de trabalho no Ceará, entre diretos - na operação das usinas - e indiretos. "Seguiremos trabalhando para garantir as condições necessárias para tornar o nosso estado hub de H2V. A estimativa é de mais de R$ 131 bilhões em investimentos de projetos de várias empresas", destacou em postagem nas redes sociais. Projeto aprovado da Fortescue é para o Setor 2 da ZPE Ceará e deve ter a exportação como um dos principais focos Crédito: Gladison Oliveira/Fortescue