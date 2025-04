Chagas Vieira rebate críticas de Wagner a Elmano: 'Fale menos mentiras'

O secretário da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira, rebateu as críticas do ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) sobre promessas que considera não estarem sendo cumpridas pelo governador Elmano de Freitas (PT). Chagas se manifestou, via redes sociais, nesta quarta-feira, 30, chamando Wagner de "eterno candidato derrotado", e afirmando que o opositor propaga "fake news".

A reação ocorre após Wagner publicar vídeo listando promessas feitas por Elmano durante a campanha eleitoral de 2022, dentre elas compromissos sobre a passagem gratuita para usuários de transporte coletivo na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF); funcionamento de delegacias 24 horas no Ceará e novas unidades dos hospitais regionais no Interior.