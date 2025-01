Após morte de policial, Wagner critica governo e chama Chagas Vieira de "Pinscher" de Elmano

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) foi ao local onde um policial penal foi morto na manhã desta terça-feira, 28, e criticou a atuação do governo Elmano de Freitas (PT). Parte da crítica teve o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, como alvo.

“Aqui no Ceará, bandido não mata policial, bandido estraçalha policial e o governador não dá um pio; quero saber se ele vai mandar o Pinscher valente falar por ele e reclamar do trabalho da oposição”, disse o ex-parlamentar, que visitou o local do crime junto com correligionários, o deputado estadual Sargento Reginauro e o vereador Soldado Noelio.