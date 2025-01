Wagner e RC criticam governo Elmano por violência no Ceará e Chagas Vieira rebate: "Piada"

Roberto Cláudio e Capitão Wagner criticam governo Elmano; Chagas Vieira rebate / Crédito: Aurélio Alves/Aurélio Alves/João Filho Tavares

Após divulgação de dados que apontam o Ceará como o segundo estado com maior taxa de assassinatos no País em 2024, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) criticaram o governo de Elmano de Freitas (PT), nessa quinta-feira, 23. O secretário-chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, rebateu os políticos: “Oposição é importante, mas quando age com hipocrisia, vira piada”. Os posicionamentos ocorreram por meio das redes sociais. Capitão Wagner publicou vídeo em que mostra o caso de uma criança de 9 anos de idade que foi morta no interior do Estado. “Três pessoas foram atingidas e uma delas, infelizmente, foi a criança que perdeu a própria vida. Até agora os criminosos seguem foragidos e, mais uma vez, nenhuma manifestação do governador”, disse o ex-candidato à Prefeitura de Fortaleza.

“Até quando o governador vai ficar calado? Inocentes estão sendo exterminados no ‘Ceará 4x mais forte’ e a situação ficará por isso mesmo?”, questionou Wagner, que aponta a conjuntura política integrada por Evandro Leitão (PT), Elmano de Freitas (PT), Camilo Santana (PT) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Roberto Cláudio também aponta um suposto silêncio do governo, além de tecer duras críticas à gestão, apontando uma relação entre facções e corrupção. “Ceará com a segunda mais alta taxa de assassinatos do Brasil. Escândalos de corrupção na política do Ceará sendo notícia nacional. Facção e corrupção de mãos dadas. Até agora, só o silêncio oficial”, compartilhou.

O pedetista fala, ainda, em “tempos de decadência moral” no Estado. “É preciso reagir”, finaliza o padrinho político do ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), relação utilizada por Chagas Vieira como argumento para rebater as investidas. O titular da Casa Civil rechaçou os políticos: “Reflita: que moral tem organizador de motim para falar de segurança? E que moral tem o padrinho da pior gestão da história de Fortaleza, que ainda se aliou à extrema-direita, para falar de soluções para o Governo?”, questionou, lembrando a relação de RC e Sarto, além do episódio em que Wagner foi apontado por suposta promoção de motim policial.

Chagas compartilhou, ainda, que “oposição é importante”, mas “quando age com hipocrisia vira piada”, complementou em suas redes sociais. O secretário-chefe da Casa Civil reassumiu a pasta no fim de 2024, após reforma administrativa do governo Elmano. Levantamento Em 2024, o aumento no número de homicídios colocou o Estado na segunda posição entre os estados brasileiros que têm a maior taxa de assassinatos, de acordo com dados compilados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), enviados ao órgãos pelas secretarias estaduais de segurança.