PDT tem virado 'puxadinho do PT' no Ceará, diz deputado Lucinildo Frota

“O PDT hoje, lamentavelmente, está sendo um puxadinho do PT. Por isso o nosso líder, Roberto Cláudio, tomou essa decisão. Não se sentia mais confortável no partido ", disse o deputado.

O deputado estadual Lucinildo Frota (PDT) afirmou, nesta sexta-feira, 30, que o Partido Democrático Trabalhista tem virado “um puxadinho do PT” no Ceará. O parlamentar afirmou que vai seguir o mesmo caminho tomado pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, de deixar a sigla, reforçando uma debandada que atinge a estrutura pedetista no estado.

O deputado confirmou que deve se filiar ao Partido Liberal (PL) assim que a janela partidária permitir, atendendo a um convite do deputado federal André Fernandes (PL) e do deputado estadual Carmelo Neto (PL).

"Após esse movimento do nosso líder, Roberto Cláudio, eu me decidi ontem. A minha permanência no PDT já não existe mais. Eu recebi o convite do nosso amigo e deputado federal André Fernandes, do amigo Carmelo Neto, e já decidi, irei para o Partido Liberal no momento oportuno", afirma Lucinildo.

Ele acrescenta: “Eu sei que a minha posição já foi tomada, já conversei com o Roberto Claudio, ele me deu total apoio. Não tenho como permanecer no partido onde as pessoas que eu acredito estão saindo”.