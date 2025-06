Roberto Claudio se reúne com presidente do União Brasil e projeta filiação em julho

Alinhamento de agenda com filiados ao partido em outros estados acabou adiando a filiação do ex-prefeito de Fortaleza

Na pauta, acertar detalhes da filiação do político ao partido , que segue sem data definida , mas que deverá ocorrer em julho. "Estamos fechando a agenda de alguns convidados nacionais, mas deverá acontecer agora em julho ", disse RC ao O POVO .

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido) se reuniu com o presidente nacional do União Brasil , Antônio Rueda, na manhã desta quinta-feira, 12, em Brasília (DF).

Ao anunciar que iria para o União Brasil, Roberto Cláudio disse que a filiação deveria ocorrer na segunda quinzena de junho, mas acabou sendo adiada para poder contar com presenças de renome nacional. A expectativa é que a filiação de RC tenha a presença de líderes nacionais da sigla, como o ex-prefeito de Salvador (BA) e vice-presidente do partido, ACM Neto, além do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

RC publicou em perfil em rede social uma foto com Rueda. "Ótima conversa hoje em Brasília, com o amigo Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil", disse na legenda.

Federação será oposição no Ceará?

Roberto Claudio afirmou ao O POVO que Rueda reiterou o posicionamento da Federação UP - formada por União Brasil e Progressistas- de oposição ao Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará.

Apesar de hoje o Progressistas fazer parte da base do governo Elmano (PT), RC já havia dito, em visita ao O POVO na semana passada, que recebeu garantia de União Brasil na oposição.