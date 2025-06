Bolsonaro para Roberto Cláudio em encontro: "O nosso santo bateu"

O diálogo, que durou cerca de uma hora no hotel Gran Marquise, durante passagem do ex-presidente em Fortaleza, foi definido como leve e informal. Inclusive, Bolsonaro fez uma brincadeira sobre a sintonia entre os agora aliados. Estiveram presentes André Fernandes (PL), Carmelo Neto (PL) e Rogério Marinho (PL).

De início, o ex-mandatário da República se mostrou relutante quanto ao ex-pedetista, chegando a dizer que tinha "más referências" de RC, mas após se apresentarem, falarem de suas gestões, e trocarem o primeiro contato, brincou: "O nosso santo bateu".

A partir deste momento, está programado um novo encontro entre Bolsonaro e Roberto Cláudio, mas desta vez em Brasília, e com a presença do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, na sede do partido.

Bolsonaro perguntou a RC sobre Ciro

Em outro momento, o ex-presidente perguntou a RC sobre as pretensões eleitorais do aliado e ex-presidenciável, Ciro Gomes (PDT). O ex-prefeito respondeu que o pedetista não é candidato a nada, nem a governador e nem a presidente, mas que refirma o apoio ao ex-prefeito como candidato ao Palácio da Abolição.