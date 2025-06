RC confirma que irá se filiar ao União Brasil e ataca governo Elmano: "Inchado e quebrado"

A cerimônia oficial de filiação deve ocorrer ainda na primeira quinzena de junho, com presença do governador do Goiás, Ronaldo Caiado (UB), do presidente do partido Antônio Rueda e de Ciro Nogueira, presidente do PP, que agora faz federação com o União Brasil.

O anúncio foi feito durante o Café com a Oposição desta semana, nos aposentos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). RC esteve acompanhado dos deputados estaduais de oposição, além do deputado federal Dr. Jaziel (PL) e o ex-desafeto Capitão Wagner , que comanda o partido no Ceará.

Roberto não esconde a intenção de concorrer ao governo do Estado mais uma vez em 2026. Os encontros que tem tido com a oposição aos governos petistas em Fortaleza e no âmbito estadual têm acontecido semanalmente, na busca de uma unidade oposicionista em torno de uma só candidatura à direita.

RC elogiou os encontros da oposição, que têm ocorrido semanalmente. "O Ceará precisava nesse momento de união, para nos defender desse tipo de retrocesso que o Estado do Ceará vem vivendo. A violência perdeu o controle, o Ceará está virando, literalmente para o pavor do nosso povo, o Rio de Janeiro", avaliou.

Além de Roberto Cláudio, o senador Eduardo Girão (Novo) também se coloca como nome do bloco conservador para a disputa. A presença no PDT era fator que gerava desconfiança relativa ao nome de RC, já que o PDT tem alinhamento com o Governo Federal, em termos nacionais, além de fazer parte da base do governo Evandro Leitão (PT), em Fortaleza - com exceção do vereador PP Cell.

Após encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na última semana, em Fortaleza, Roberto Cláudio anunciou a desfiliação da antiga sigla. A entrada no União Brasil visa maior proximidade com o bloco de oposição, devendo levar consigo mais alguns parlamentares próximos, especialmente deputados estaduais.