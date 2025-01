Caucaia: Naumi anuncia secretária da Educação e oficializa outros nomes do secretariado

Naumi Amorim (PSD), prefeito de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), anunciou nesta quinta-feira, 2, a professora Camila Bezerra como titular da Secretaria da Educação do município. Outros nomes que estavam sendo ventilados para as secretarias foram oficializados.

Engenheiro civil graduado pela Universidade de Fortaleza (Unifor), Quintino Vieira foi titular da Superintendência de Obras Públicas (SOP), além de ter ocupado o cargo de superintendente do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE). Quintino também esteve à frente do Departamento de Edificações e Rodovias do Ceará (DER) e do Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado (DAE).

Ex-comandante da Força Nacional/Senasp/MJ, de 2019 a 2022, o policial militar do Estado tem curso de Operações Especiais do BOPE do Rio de Janeiro. Coronel Aginaldo é graduado em Educação Física e Segurança Pública, além de mestre em Aperfeiçoamento de Policiais.

O empresário com larga experiência na gestão pública será titular da pasta de Esporte e Juventude. Ex-vereador de Caucaia no mandato 17-2020, foi secretário municipal de Esporte e Juventude e assessor parlamentar da Câmara dos Deputados.

Anunciada como secretária de Gestão e Governo, Luciana Nara já foi secretária de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania da Prefeitura de Caucaia no mandato anterior de Naumi. Graduada em Ciências Contábeis, atuou como Diretora Administrativa da Câmara Municipal de Castanhal (PA), assessora na Assembleia Legislativa do Pará e na Secretaria de Transportes do Estado do Pará. Em Fortaleza, foi coordenadora da Central de Atendimento da Regional V.

Luciana Cavalcanti

A secretária de Planejamento Urbano e Ambiental é advogada especializada na área jurídica imobiliária. Possui título de Mestre em Ciências da Cidade é pós-graduada em Direito imobiliário pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Assessora jurídica da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALECE) e decretária-geral da Comissão de Direito Imobiliário da OAB/CE (2022-2024). É também membro ativa do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário (IBRADIM).

Felipe Ribeiro

Ele será presidente do Instituto do Meio Ambiente. Empresário com experiência nos setores de Petshop, Clínica Veterinária e Tecnologia da Informação. Militante ambientalista defensor ativo da causa animal, é idealizador e realizador de um dos maiores eventos de adoção de animais no Brasil, o Bichomania & Sana. É presidente do MDB Socioambiental e Proteção Animal (CE) e do Instituto Bichomania, além de ser membro efetivo do Conselho Gestor da APA da Serra de Maranguape.

Lucinthya Gomes

Ela foi aunciada para a assessoria de comunicação da gestão. Jornalista, formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC), cursando atualmente MBA em Marketing pela universidade de São Paulo/Escola aperior de Agricultura Luiz de Queiroz (USP/Esalq). Tem experiência em assessoria de imprensa em instituições públicas, incluindo a Assembleia Legislativa do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza. Também foi repórter e editora no jornal O POVO, cobrindo diversas áreas temáticas, como Cidades, Política e Ciência e Saúde.