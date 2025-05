Caucaia: relator no TCE vota para desaprovar contas de Valim e Onélia pede vistas

O conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima desaprovou as contas da gestão do ex-prefeito referentes a 2022, devido repasse menor ao INSS e ao Regime Próprio de Previdência

O conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, do Tribunal de Contas do Ceará (TCE), votou pela desaprovação da prestação de contas da Prefeitura de Caucaia, sob a administração do ex-prefeito Vitor Valim (PSB), no ano de 2022. A conselheira Onélia Santana, esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), pediu vistas.

Edilberto, que é relator do caso, considerou, após análise, a desaprovação em virtude do repasse menor ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de valores consignados a título de Contribuição Previdenciária, e repasse menor ao Regime Próprio de Previdência de valores consignados a título de Contribuição Previdenciária.