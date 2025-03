Caucaia tem situação de emergência reconhecida devido a chuvas intensas / Crédito: Divulgação Prefeitura de Caucaia

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu oficialmente a situação de emergência em Caucaia, Ceará, após o município ser severamente afetado por chuvas intensas. A decisão foi formalizada por meio da portaria nº 970, publicada em 26 de março de 2025. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Segundo a prefeitura do município, este reconhecimento é fundamental para que Caucaia possa acessar recursos federais destinados a ações emergenciais e de recuperação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com os repasses, a administração municipal planeja fortalecer as operações da Defesa Civil e de outras secretarias envolvidas no atendimento à população afetada.

Veja imagens da situação de emergência em Caucaia Entre as medidas previstas estão a aquisição de cestas básicas, água potável, refeições para trabalhadores e voluntários, além de kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório. O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, considerou importante a importância do reconhecimento federal para agilizar o suporte necessário à comunidade. "Esse é um passo fundamental para conseguirmos o apoio necessário para enfrentar as dificuldades que estamos vivenciando. Vale ressaltar que as previsões meteorológicas indicam fortes chuvas nas próximas semanas, o que exige ainda mais atenção e esforços de todos. Continuaremos trabalhando, juntamente com o nosso comitê emergencial, para garantir a segurança e o bem-estar do nosso povo", afirmou o prefeito.