Naumi toma posse sem todos os secretários definidos e "Bora de Graça" endividado

Posse do prefeito eleito, Naumi Amorim, em Caucaia / Crédito: Fernanda Barros/O POVO

Naumi Amorim (PSD) retornou ao cargo de prefeito de Caucaia, cidade distante 16,06 km de Fortaleza. A cerimônia de posse ocorreu no entardecer desta quarta-feira, 1º de janeiro. Foi permeada por aplausos e vaias, em meio à falta de definição do quadro completo de secretários e incertezas orçamentárias no começo da nova gestão. A solenidade teve início às 17h30min. Houve a posse dos 23 vereadores e a eleição da mesa diretora da Câmara. Na sequência, Naumi discursou rapidamente. Focou na atuação das pastas do Executivo, as quais todas, segundo ele, apresentam problemas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Elogiou nominalmente Coronel Aginaldo (PL) candidato à Prefeitura em 2024 e indicado para a pasta de Segurança. Também comentou das pastas de saúde, a ser comandada por Moacir Soares e Infraestrutura, de Quintino Vieira, ex-superintendente da Superintendência de Obras Públicas (SOP). Seriam estas as pastas prioritárias, segundo Naumi.

O prefeito eleito frisou diversas vezes as dificuldades as quais estaria recebendo de Vitor Valim (PSB), então prefeito. “Que a gente faça o que prometemos nas ruas. Precisamos garantir o básico, que hoje não tem. Quero ouvir os vereadores, representantes do povo, para atuarmos da melhor forma. Vamos falar e fazer o nosso melhor”, disse. Valim ausentou-se. A passagem de faixa de Naumi e da vice, Priscila Menezes (MDB), deu-se pelo vice-prefeito de Caucaia, Deuzinho Filho (União). Rompido com o ex-companheiro de chapa, Deuzinho aderiu a campanha de Naumi após desistir de, ele mesmo, concorrer. “Grande honra passar o município para Naumi. Vamos estar aconselhando”, discursou. Gestão começa com apenas três secretários divulgados Coincidentemente, os secretários citados por Naumi no discurso são os únicos anunciados até o momento. Em coletiva após o evento, o prefeito reforçou o nome dos três divulgados e ainda citou a esposa do vereador Mersinho (PSD), Danielle Gonçalves, como titular da pasta de Ação Social.

Segundo ele, “uma parte” dos nomes será divulgada nesta quinta-feira, 2. “Mas vamos aguardar. Tem uma super secretaria que vai ser desvinculada. Vamos trabalhar e mudar essa secretaria. Não importa se tem mais secretaria ou menos, o importante é cada um fazer o seu trabalho”, disse. Momentos depois, o presidente da Câmara, Dr. Tanilo (MDB) adiantou ao O POVO que o MDB ficará com a secretaria de Meio Ambiente, mas não citou o nome do titular. Hoje, a pasta integra funções de planejamento urbano, ou seja, acumula funções, podendo ser a tal "pasta a ser desvinculada". A informação, no entanto, não foi confirmada por Amorim. Dívidas de Caucaia podem chegar ao bilhão, diz Naumi Caucaia ainda enfrenta sérios problemas orçamentários. Naumi disse que, também amanhã, irá expor “o que ficou de dívidas” da gestão de Valim. No período de transição, o próprio ex-prefeito expôs uma dívida de R$ 200 milhões que, segundo ele, são de gestões anteriores.

Naumi alega que o número pode ser bilionário. “Nosso município está falido. O mal que o prefeito Vitor Valim fez para essa cidade foi muito grande. As pessoas não vão pagar em dois ou três anos não, é 20, 30 anos. O IPM [Previdência] sem repasses, mais de R$ 60 milhões, uma parcela do CAF [Banco de Desenvolvimento da América Latina] de R$ 38 milhões, que está em atraso. Muitas dívidas, vamos mostrar”. Ele ainda acrescentou que publicará um decreto para diminuir despesas e cortar gastos do município. “Só não na Saúde e da Segurança, que estão precárias”, acrescentou. De resto, disse que iria “cortar” 25%, em média. “Para que possamos enxugar a máquina, honrar os custos e cumprir os compromissos de campanha”. "Bora de Graça tem dívidas milionárias", diz prefeito eleito de Caucaia Um dos programas com problemas orçamentários seria o “Bora de Graça”, que fornece transporte público gratuito para a população. O programa chegou a sofrer ameaças de corte, mas acabou mantido até o fim de 2024, após acordo da Prefeitura com o setor privado.